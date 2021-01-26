أذربيجان: تسجيل 326 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة شفاء ووفاة 7 أشخاص

باكو، 26 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 326 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 551 مصاب هذا المرض وتوفي 7 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 229 ألف و358 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 221 ألف و116 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3100 مريض ويستمر علاج 5 آلاف و142 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و372 ألف و616 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7 آلاف و807 فحص طبي.