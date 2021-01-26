تطعيم 1623 موظف الصحة في شاكي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

شاكي، 26 يناير، أذرتاج

تستمر عملية تطعيم الاهالي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في محافظة شاكي ايضا ضمن تدابير التطعيم المنفذة في البلد بغية التصدي للجائحة.

قالت السلطة التنفيذية في شاكي لمراسل أذرتاج إن 5 غرف خاصة للتطعيم خصصت لمكافحة الفيروس الخطر لدى مستشفى شاكي المركزي. ويطعم في المرحلة الاولية موظفو الصحة المنتمين الى الفئة الخطرة. ويستخدم في التطعيم من لقاح "كورونو واك" المنتج من قبل شركة سينوفاك الصينية. واحضرت المحافظة للمرحلة الاولية 2660 جرعة من اللقاح. وطعم منذ بدء العملية 1623 موظف صحة جرعة اولى وتستمر العملية. وتقنح الجرعة الثانية بعد 21 يوما.