الرئيس علييف يعفي رئيس شؤون الرئيس الأذربيجاني
AzerTAg.az
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
باكو، 26 يناير، أذرتاج
أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوما ينص على اعفاء رئيس شؤون الرئيس الأذربيجاني اوقتاي قشم شاهبازوف عن المنصب.
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