باكو، 26 يناير، أذرتاج أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوما ينص على تعيين رامن نامق قولوزاده لمنصب رئيس شؤون الرئيس الأذربيجاني.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين رئيس شؤون الرئيس الأذربيجاني

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