  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس علييف يستقبل وزير الدولة بوزارة أوروبا والخارجية الفرنسية

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٠]

    باكو، 26 يناير، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 26 يناير اليوم وزير الدولة بوزارة اوروبا والخارجية الفرنسية جان باتيست لومؤا.

    أفادت أذرتاج أن وزير الدولة جان باتيست لومؤا تذكر بامتنان زيارته أذربيجان قبل 4 اعوام ومشاركته في افتتاح مبنى جديد للتعليم تابعة للجامعة الفرنسية الأذربيجانية في باكو.

    وجرى خلال المحادثة تبادل الآراء حول المسائل الاقليمية مع تناول جدول اعمال العلاقات الأذربيجانية الفرنسية.

    ونوقشت في اللقاء المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يستقبل وزير الدولة بوزارة أوروبا والخارجية الفرنسية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥‎٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الإيراني
    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٧]
    لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي
    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مقابر الشهداء لإحياء ذكرى شهداء عشرين يناير في ذكراها الـ31
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي أمين عام المجلس التركي في المؤتمر المرئي
    الرئيس علييف يستقبل وزير الدولة بوزارة أوروبا والخارجية الفرنسية الرئيس علييف يستقبل وزير الدولة بوزارة أوروبا والخارجية الفرنسية