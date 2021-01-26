باكو، 26 يناير، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 26 يناير اليوم وزير الدولة بوزارة اوروبا والخارجية الفرنسية جان باتيست لومؤا. أفادت أذرتاج أن وزير الدولة جان باتيست لومؤا تذكر بامتنان زيارته أذربيجان قبل 4 اعوام ومشاركته في افتتاح مبنى جديد للتعليم تابعة للجامعة الفرنسية الأذربيجانية في باكو. وجرى خلال المحادثة تبادل الآراء حول المسائل الاقليمية مع تناول جدول اعمال العلاقات الأذربيجانية الفرنسية. ونوقشت في اللقاء المسائل ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يستقبل وزير الدولة بوزارة أوروبا والخارجية الفرنسية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده