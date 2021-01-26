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    سياسة


    الرئيس علييف يعين وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٩:١٥‎]

    باكو، 26 يناير، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوما ينص على تعيين رشاد نبي نبييف لمنصب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعين وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا
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