اجتماع لبحث ترتيبات الاحتفاء بالدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2021

باكو، 26 يناير (اذرتاج)

عقد وفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووفد من التنسيقية الوطنية القطرية للاحتفاء بمدينة الدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2021 عن المنطقة العربية، اجتماعا تنسيقيا للاتفاق على ترتيبات الإطلاق الرسمي للاحتفالية، وبرنامجها العام، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بها.

وخلال الاجتماع، الذي انعقد أمس الإثنين (25 يناير 2021) عبر تقنية الاتصال المرئي، قدم وفد التنسيقية القطرية عرضا حول مشروع البرنامج العام للاحتفالية، وأهم المحطات المقترحة، وأبرز الجهات المتعاونة، مع التأكيد على التنسيق بين الوزارات والقطاعات المعنية والهيئات الوطنية والمجتمع المدني، لما لها من دور في المساهمة بإنجاح الاحتفالية.

واقترح الوفد القطري، أن يُجرى افتتاح الاحتفالية يوم 8 مارس 2021، وتعهد بتزويد منظمة الإيسيسكو بتفاصيل أهم البرامج والمحطات المزمع تنفيذها، من معارض دولية وإقليمية، ومهرجانات فنية وندوات دولية، وأسابيع ثقافية.

ومن جهته، تعهد وفد الإيسيسكو بتزويد الطرف القطري، بأهم الأنشطة والمشاريع الكبرى المزمع تنفيذها خلال الاحتفاء بمدينة الدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2021 عن المنطقة العربية، في إطار رؤية المنظمة الجديدة، التي ترتكز على تعزيز مكانة الثقافة في دول العالم الإسلامي، عبر العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج التي أطلقتها ويتواصل تنفيذها، ومن أبرزها "بيت الإيسيسكو الرقمي"، و"مركز الإيسيسكو الدولي للفنون"، و"مركز التراث في العالم الإسلامي"، و"الشبكة الدولية لكراسي الإيسيسكو"، والمشروع الحضاري "طرق الإيسيسكو نحو المستقبل".

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات تنسيقية دورية كل أسبوع، للاطلاع على تقدم تحضيرات الاحتفالية، وعلى التعاون والعمل المشترك في عدد من البرامج والمشاريع الثقافية.

ضم فريق الإيسيسكو في الاجتماع كل من الدكتور محمد زين العابدين، مدير قطاع الثقافة والاتصال، والسفير خالد فتح الرحمن، المشرف على قطاع الشراكات والتعاون الدولي، والدكتور عبد الإله بنعرفة، المستشار الثقافي للمدير العام، والدكتور نجيب الغياتي، مستشار الإدارة العامة، والسيدة زينب العراقي، المشرفة على الأمانة العامة للمؤتمرات واللجان الوطنية، والسيد بلال الشابي، خبير في قطاع الثقافة والاتصال. فيما ضم فريق التنسيقية القطرية للاحتفاء بمدينة الدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والسيد حمد العذبة، المنسق العام للاحتفالية، والسيد محمد سلعان المري، رئيس اللجنة الثقافية والفنية في وزارة الثقافة والرياضة القطرية، والسيدة سلوى العبيدلي، خبير تحليل بيانات باللجنة الوطنية القطرية.