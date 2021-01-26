الرئيس إلهام علييف: أذربيجان لديها أكبر أسطول في بحر الخزر ويتم تقديم سفن جديدة إلى الأسطول كل عام (فيديو)

باكو، 26 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

لقد قمنا بتحديث شركة بحر الخزر للشحن ولدينا أكبر أسطول في بحر الخزر ويتم تقديم سفن جديدة إلى الأسطول كل عام. يلعب ميناء باكو الدولي للتجارة البحرية دورًا مهما في تنظيم نقل البضائع في بحر الخزر.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في لقائه عبر الاتصال المرئي مع رشاد نبييف الوزير الجديد للمواصلات والاتصالات والتقنيات العالية.

قال رئيس الدولة مشيرا الى النقل الجوي إن "اليوم، يعد أسطول طائراتنا من أحدث أساطيل الطائرات. طائرات الشحن والركاب لدينا حديثة ومصنوعة من قبل الشركات العالمية الرائدة. مطار حيدر علييف الدولي في باكو هو مطار من فئة الخمس نجوم ويوجد حوالي 10 مطارات من هذا القبيل في العالم. يحتل مطار حيدر علييف الدولي في المرتبة الاولى في رابطة الدول المستقلة لعدة سنوات. بناءً على تعليمات مني، تعزز المطارات المبنية في المدن الأخرى بشكل كبير إمكانات النقل لدينا. تم بناء 7 مطارات في السنوات الأخيرة، 6 منها لها مكانة دولية ويمكنها قبول جميع أنواع الطائرات وبما في ذلك طائرات الشحن الثقيلة. كما تعلمون، فقد بدأ بناء مطار دولي جديد في فضولي وسيتم بناء مطار دولي ثان في الأراضي المحررة - إما في لاتشين إما كالبجر".

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