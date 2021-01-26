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    بحث مسألة قاراباغ بين روسيا وإيران

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:١٧]

    موسكو، 26 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ستناقش روسيا وإيران مسألة قاراباغ.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

    قال الوزير الروسي لافروف: "بالنظر إلى دور دولتينا في المنطقة، فإننا حريصون على تعميق الحوار حول الأمن في الخليج الفارسي وتسوية الوضع في أفغانستان وبالطبع، الوضع حول قاراباغ الجبلية بعد التوصل إلى اتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا".

    أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق السلام في قاراباغ الجبلية. وشدد على أن نزاع قاراباغ الجبلية بين الدولتين المجاورتين لإيران وروسيا أدى إلى تفاقم الوضع في المنطقة، حيث قُتل أشخاص. وبحسب الوزير الإيراني، إن أحد أهداف زيارته للمنطقة هو التعرف بالتفصيل على الفرص الناشئة عن البيان الثلاثي الذي وقعه قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

    AZERTAG.AZ :بحث مسألة قاراباغ بين روسيا وإيران
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