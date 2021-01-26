كأس أذربيجان: صبائل باكو يتأهل لربع النهائي بعد فوزه على زاقاتالا
AzerTAg.az
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
باكو، 26 يناير، أذرتاج
تأهل صبائل باكو لمرحلة ربع النهائي في كأس أذربيجان لكرة القدم بعد أن تغلب على زاقاتالا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة منظمة لدى ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو بقيادة الحكم بكروف دون جماهير.
أفادت أذرتاج أن اهداف صبائل جاءت من جانب عامل د26 من ركلة الجزاء وعادل د62 وافران د84 ورد عليها اسماعيلوف د31 ود41.
وسيتنافس صبائل في مرحلة ربع النهائي مع سومغايت.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٠]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٣]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٩]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠١:٤٨]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٩:١٥]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٨:١١]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣١]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٠]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠٩:٠٩]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١١:٢٣]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١١:٠٢]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٥:٣٩]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٤٥]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠٩:٠٩]
٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥٩]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٥١]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٩]
٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٥]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
٢٤.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٦]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك