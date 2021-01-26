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    كأس أذربيجان: زيرة باكو يتأهل لربع النهائي بعد فوزه على قره داغ لوكباتان

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٩]

    باكو، 26 يناير، أذرتاج

    تأهل زيرة باكو لمرحلة ربع النهائي في كأس أذربيجان لكرة القدم بعد أن تغلب على قره داغ لوكباتان بأربعة أهداف دون رد في مباراة منظمة لدى ملعب دالغا أرينا بالعاصمة باكو بقيادة الحكم إسماعيلي دون جماهير.

    أفادت أذرتاج أن اهداف زيرة سجلها أنديلكوفيج د12 وفولكوف د27 ود45+2 وقربانلي د30.

    وسيتنافس زيرة في مرحلة ربع النهائي مع نفطجي باكو.

    AZERTAG.AZ :كأس أذربيجان: زيرة باكو يتأهل لربع النهائي بعد فوزه على قره داغ لوكباتان
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