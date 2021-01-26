كأس أذربيجان: كبز كنجة يتأهل لربع النهائي بعدما ظفر بالبطاقة في الفترة الثانية من صباح ذهابا
AzerTAg.az
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٣]
باكو، 26 يناير، أذرتاج
تأهل كبز كنجة لمرحلة ربع النهائي في كأس أذربيجان لكرة القدم بعد ما ظفر بالبطاقة من صباح باكو بهدفين مقابل واحد في مباراة منظمة لدى ملعب بنك ريسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو بقيادة الحكم حاجييف دون جماهير.
أفادت أذرتاج أن صباح فتح الحساب من طرف ايفانوفيج د45+1 ورد على صاحب الارض سمير د69 وعلي د85 ليتأهل النادي الكنجوي للمرحلة التالية.
وسيتنافس كبز كنجة في مرحلة ربع النهائي مع كشله باكو.
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