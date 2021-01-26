كأس أذربيجان: غابالا يتأهل لربع النهائي بعد فوزه على توران طاووس

طاووس، 26 يناير، أذرتاج

تأهل غابالا لمرحلة ربع النهائي في كأس أذربيجان لكرة القدم بعد أن تغلب على توران طاووس بهدفين دون رد في مباراة منظمة لدى ملعب طاووس المركزي بعاصمة المحافظة بقيادة الحكم الله وردييف دون جماهير.

أفادت أذرتاج أن هدفي غابالا الضيف جاءا من طرفي ستيفان د32 وجيمس د45+1.

وسيتنافس غابالا في مرحلة ربع النهائي مع قره باغ أغدام.