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    سياسة


    الخارجية تستدعي القائم بالأعمال لدى سفارة روسيا

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٩]

    باكو، 26 يناير، أذرتاج

    استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية القائم بالاعمال لدى سفارة روسيا في البلد 26 يناير اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن اجتماعا منعقدا مع القائم بالاعمال طرحت فيه مسالة استخدام البرلماني الروسي من حزب روسيا الموحدة الحاكم ويتالي ميلونوف تعابير غير مقبولة على الاطلاق بحق أذربيجان دولة وشعبا خلال تصريح له أدلى به لوسائل الاعلام الجماهيرية الأرمينية مع الإدانة بشدة سلوك عضو الدوما الروسي هذا.

    كما تم التأكيد على تعارض خطوة البرلماني الروسي ميلونوف الاستفزازية التالية المتخذة ضد أذربيجان تعارضا كاملا مع العلاقات رفيعة المستوى الموجودة بين أذربيجان وروسيا.

    وتم التشديد على أن الاراء والافكار في تصريح ميلونوف لا تعكس موقف موسكو الرسمي وعلى أن مثل هذه الخطوات تستهدف الاخلال بالعلاقات بين البلدين ومنع تحقيق الاتفاقية التي تم التوصل اليها.

    AZERTAG.AZ :الخارجية تستدعي القائم بالأعمال لدى سفارة روسيا
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