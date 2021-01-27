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    سياسة


    تعيين آيدين كريموف لمنصب الممثل الخاص لمحافظة شوشا

    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    وقع الرئيس إلهام علييف على مرسوم ينص على تعيين آيدين زوهراب أوغلو كريموف لمنصب الممثل الخاص لمحافظة شوشا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين آيدين زوهراب أوغلو كريموف لمنصب الممثل الخاص لمحافظة شوشا الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :تعيين آيدين كريموف لمنصب الممثل الخاص لمحافظة شوشا
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