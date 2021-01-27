أذربيجان: تسجيل 226 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و601 حالة شفاء ووفاة 5 أشخاص

باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 226 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 601 مصاب هذا المرض وتوفي 5 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 229 ألف و584 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 221 ألف و717 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3105 مريض ويستمر علاج 4 آلاف و762 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و380 ألف و74 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7 آلاف و458 فحص طبي.