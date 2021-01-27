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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي

    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٦]

    باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية في 27 يناير بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والتركي مولود جاويش أوغلو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية أن الوزير جيهون بايراموف أشار إلى احضار جثة عضو طاقم السفينة الاذربيجاني المقتول جراء هجوم القراصنة على السفينة التركية الوطن وشكر نظيره التركي على الاهتمام الخاص والإجراءات المنسقة والمساعدة خلال هذه الفترة.

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