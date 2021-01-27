مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
جرت مكالمة هاتفية في 27 يناير بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والتركي مولود جاويش أوغلو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية أن الوزير جيهون بايراموف أشار إلى احضار جثة عضو طاقم السفينة الاذربيجاني المقتول جراء هجوم القراصنة على السفينة التركية الوطن وشكر نظيره التركي على الاهتمام الخاص والإجراءات المنسقة والمساعدة خلال هذه الفترة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٢]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٦]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٥]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٦]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٢]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥٤]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٦]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٨]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٠]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٨]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١١:٢٣]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١١:٠٢]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٤٥]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠٩:٠٩]
٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥٩]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٥١]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٩]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٢٥]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٥]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٢]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٦]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك