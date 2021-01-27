مسجد ومقبرة قديمة دمرها الأرمن في قرية بابرافند بمحافظة أغدام

أغدام، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قرية بابرافند من إحدى المناطق السكنية لمحافظة أغدام التي تعرضت للبربرية الأرمنية.

أفاد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أن قرية بابرافند تقع على بعد 21 كيلومترا شمال مدينة أغدام وعلى طريق أغدام – أغدرة، في سفوح الجبال. وتم تطوير زراعة الكروم والحبوب والشرنقة وتربية المواشي في القرية. كان هناك مزرعة للمواشي ومدرسة ودار للثقافة ومكتبة ومركز طبي. نهب الانفصاليون الأرمن قرية بابرافند ودمروها في عام 1993. كما هو الحال في المناطق المحتلة الأخرى، أراد الأرمن محو ماضينا التاريخي وذاكرتنا الروحية في بابرافند.

كما تم تدمير مسجد ومقبرة قديمة يعود تاريخهما الى القرن الثامن عشر في القرية.

في السنوات الأخيرة، تم الاستيطان غير القانوني للأرمن في القرية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم إنسحاب جيش الاحتلال الارميني من القرية مثل ما كان للمناطق الأخرى المحتلة في أغدام.