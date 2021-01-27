احصاءات نخجوان تكشف عن حجم الاستثمارات الائتمانية خلال العام الماضي

نخجوان، 26 يناير، أذرتاج

قالت هيئة الاحصاءات النخجوانية إن قيمة خدمات المعلوماتية والاتصالات في الجمهورية ذات الحكم الذاتي خلال عام 2020م بلغت 55 مليونا و491 الف مانات بزيادة 2ر5 في المائة عن مؤشر عام 2019م.

أفادت أذرتاج عن احصاءات نخجوان أن 1ر78 في المائة من الخدمات العامة جاءت من حصة الاتصالات الخلوية حيث ازدادت قيمة خدمات الاتصالات الخلوية بنسبة 4ر1 في المائة قياسا الى عام 2019م.

كما حظي مجال المعلوماتية والاتصالات في نخجوان باهتمام الدولة وقد استكمل انشاء نظام الاتصالات اللاسلكية من الجيل الجديد لدى محافظة جولفا وانشاء مبنى جديدة لمحطة اذاعة الراديو والتلفزيون بمحافظة اوردوباد ونظام الاتصالات اللاسلكية في محافظة كنكرلي مع مواصلة انشاء مبنى جديدة لمحطة اذاعة الراديو والتلفزيون بمحافظة سدرك.