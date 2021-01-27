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    الرئيس علييف يستقبل عبر الاتصال المرئي آيدين كريموف بمناسبة تعيينه مندوبا خاصا للرئيس لدى محافظة شوشا

    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٢٦]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    استقبل الرئيس إلهام علييف في 27 يناير اليوم آيدين كريموف عبر الاتصال المرئي بمناسبة تعيينه مندوبا خاصا للرئيس لدى محافظة شوشا.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف ألقى كلمة في الاستقبال الافتراضي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يستقبل عبر الاتصال المرئي آيدين كريموف بمناسبة تعيينه مندوبا خاصا للرئيس لدى محافظة شوشا
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    الرئيس علييف يستقبل عبر الاتصال المرئي آيدين كريموف بمناسبة تعيينه مندوبا خاصا للرئيس لدى محافظة شوشا الرئيس علييف يستقبل عبر الاتصال المرئي آيدين كريموف بمناسبة تعيينه مندوبا خاصا للرئيس لدى محافظة شوشا