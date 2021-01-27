تبيليسي، 27 يناير، أذرتاج

تبنت حكومة جورجيا قرارا جديدا بشأن الاجانب الوافدين الى البلد بعد استئناف الرحلات الجوية النظامية بدء من 1 فبراير.

أفادت أذرتاج أن القرار ينص على الزام الاجانب الوافدين بابراز نتيجة اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) الصادرة خلال مدة اقصاها 72 ساعة اخيرة.

قال رئيس مركز مراقبة الامراض والصحة العامة الوطني اميران غامكريليدزي أن هذا لا يطبق على الذين تجاوزوا كلتا المرحلتين من التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يذكر أن جورجيا من المتوقع أن تستأنف الرحلات الجوية بالدرجة الاولى مع الاتحاد الاوروبي وبلدان الخليج واسرائيل.

عزيزوف مراسل أذرتاج