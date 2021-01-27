الرئيس علييف: نجعل شوشا احدى اجمل مدن العالم كان هدفنا تاج قره باغ شوشا فظفرنا بها

باكو، 27 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إننا يجب أن نجعل شوشا احدى اجمل مدن العالم وسنجعلها. وقد وعدت بذلك وسأوفي به كما قلت في الفترات السابقة اننا لن نسمح بظهور دولة أرمينية ثانية على ارض أذربيجان ولم نسمح. وكنت قد قلتُ إن علم أذربيجان سيرفع في شوشا وقد رفع. وكنت قد قلت إن انتصارنا بدون شوشا سيكون غير كاملة وما كان يسعني خلال فترة الحرب آنذاك أن أقول اكثر من ذلك إذ أن سرية الحرب كان من الواجب أن يحافظ عليها.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في استقباله عبر الاتصال المرئي آيدين كريموف بمناسبة تعيينه مندوبا خاصا للرئيس لدى محافظة شوشا 27 يناير إننا كنا نعلم ما كان هدفنا منذ أول أيام الحرب وكنا نتقدم نحو شوشا تقدما ناجحا. واذا ألقى أي خبير نظرة على سير الحرب يجد ما كان هدفنا الاستراتيجي. ودخلنا الاراضي المحتلة من الجنوب بتدمير تحصينات مشيدة من قبل أرمينيا وحررناها وقمنا بشن هجمات مضادة في مختلف الاتجاهات ونتيجة لذلك حررنا جزء من محافظات جبرائيل وفضولي وهادروت وخوجاوند وذروة جبل موروف داغ وجزء من محافظة كلبجار والجزء الجنوبي من محافظات زنكيلان وقبادلي ولاتشين ومدينة شوشا.

وقال رئيس الدولة إن الهدف كان تاج قراباغ شوشا ورفع علم أذربيجان في شوشا 8 نوفمبر وبعد ذلك استسلم العدو ورفع العلم الابيض واستلمنا محافظات كلبجار ولاتشين واغدام بدون اطلاق رصاص وكان هدفنا شوشا وصار ظفرنا بشوشا واعلن يوم النصر في يوم تحرير شوشا.