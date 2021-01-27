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    اقتصاد


    السفير: شركات أمريكية جاهزة للمشاركة في اعادة بناء الاراضي المحررة من الاحتلال

    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٠٢]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    استقبل وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف سفير الولايات المتحدة الامريكية في البلد اورل ليتزنبرغ.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير اشار الى تطور الشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة وغيرها.

    وابلغ الوزير جباروف أن مفهوم اعادة بناء الاراضي المحررة من الاحتلال وتنميتها اعدت موضحا أن المفهوم يتضمن الاستخدام الواسع من الشراكة بين الدولة والخاصة وكذلك تنفيذ برامج ترويجية خاصة للمستثمرين الاجانب وجلب شركات اجنبية الى تنمية الاراضي.

    ونقل السفير الامريكي ليتزنبرغ تهانيه بمناسبة تأمين سلامة اراضي أذربيجان مؤكدا على اهمية احلال السلام المستدام في المنطقة. ونوه السفير الامريكي أن شركات امريكية جاهزة للمشاركة في اعادة بناء الاراضي المحررة من الاحتلال لافتا خاصة الى اهتمامها بالتعاون في مجالات ادارة احتياطيات المياه وانشاء البنية التحتية للطرق وغيرها والتقنيات الرقمية والابتكارية وغيرها.

    وجرت في اللقاء مناقشة جوانب توسيع العلاقات الاقتصادية.

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    السفير: شركات أمريكية جاهزة للمشاركة في اعادة بناء الاراضي المحررة من الاحتلال