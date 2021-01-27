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    مساعد الرئيس: السياسة المنتهجة من قبل رئيسي أذربيجان وتركيا أوصلت العلاقات بين البلدين الشقيقين الى مستوى نموذجية

    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٠]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    قال حكمت حاجييف إن العلاقات بين تركيا وأذربيجان ليست بعلاقات عادية بل تعتمد قاعدة هذه العلاقات على علاقات الأخو والثقافة المشتركة.

    أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم مسائل الشؤون الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في الندوة الافتراضية باسم "العقد التالي للعلاقات الأذربيجانية التركية" إنني وطيد الثقة في أن تعاوننا يستمر وعلاقاتنا تزداد قوة وسعة خلال العقود والمئات القادمة. كما ذكره الرئيس إلهام علييف دائما أن ثمة كثيرا من الدول الاخرى التي مربوطة بعضها ببعض بجذورها التاريخية وتراثها الثقافية في العالم ولكن العلاقات بينها ليست بنموذجية مثلما علاقات أذربيجان وتركيا. والسياسة المنتهجة من قبل رئيسي أذربيجان وتركيا أوصلت العلاقات بين البلدين الشقيقين الى مستوى نموذجية.

    واضاف مساعد الرئيس أن المهمة الرئيسية الموضوعة نصب أعيننا هي ضمان تنمية هذا التعاون المتمخض من ارادة الشعبين في جميع المجالات.

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