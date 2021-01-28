مشروع "نتعرف على تراثنا المسيحي" في اذربيجان

باكو، 28 يناير (أذرتاج)

كرست الحلقة الجديدة من مشروع "نتعرف على تراثنا المسيحي" الذي أطلقته وزارة الثقافة للكنيسة الارثوذكسية الجورجية "القديس جيورجي".

افادت وكالة اذرتاج ان كنيسة "القديس جيورجي" تقع في اراضي قرية "قاخ إنجيلوي" في محافظة قاخ. انشئت الكنيسة عام 1888 على شرف القديس جيورجي.

ان الكنيسة تحت حماية وزارة الثقافة كأثر تأريخي.

زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الكنيسة عام 2006.