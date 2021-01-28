صحيفة مكسيكية: "على أرمينيا أن تكف عن السياسة العدوانية والمزاعم الإقليمية ضد جيرانها"

واشنطن، 28 يناير، أذرتاج

نشرت صحيفة "إل يونيفرسال" (El Universal) المكسيكية مقالاً لسفير أذربيجان لدى المكسيك محمد طالبوف بعنوان "أذربيجان والسلام".

تفيد أذرتاج أن المقال يرد على مقال متحيز لصحفي فرنسي مكسيكي حول أذربيجان وتركيا. وقال السفير محمد طالبوف إن قره باغ كانت جزءاً من أذربيجان وأن المنطقة كانت تاريخياً جزءاً من أذربيجان وأن الأرمن أعيد توطينهم في القرن التاسع عشر وإهداء منطقة زنكازور الأذربيجانية من قبل القيادة السوفيتية لأرمينيا وتحدث عن تاريخ العدوان الأرمني والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجانب الأرميني خلال الصراع والجوانب القانونية الدولية للصراع.

وقال السفير إن أرمينيا تجاهلت قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع على مدى السنوات الثلاثين الماضية، مشيراً إلى أن هذه القرارات قد تحققت فعلاً جراء الحرب الـ44 يوماً عن الطريق العسكري – السياسي ومنوها إلى تخريب مدننا المحررة من قبل المحتلين والقضاء على التراث الثقافي العائد إلى بلادنا.

وفيما يتعلق بالتوازي بين ما يسمى بـ "الإبادة الجماعية للأرمن" والمحرقة، وكذلك الحجج حول المساعدة الإسرائيلية لأذربيجان، أشار الدبلوماسي إلى أن أذربيجان لديها علاقات وثيقة مع دولة إسرائيل والشعب اليهودي وأن ممثلي حوالي 40 مجموعة عرقية مختلفة يعيشون معاً في سلام لعدة قرون في اذربيجان وأن البابا فرنسيس خلال زيارته لبلادنا وصف أذربيجان بأنها نموذج للتسامح. ولفت الدبلوماسي الانتباه إلى التناقض بين إقامة نصب تذكاري لألبرت أغارونوف، البطل القومي من الأصل اليهودي الذي أستشهد في المعارك ضد المعتدين الأرمن وإقامة تمثال غارغين نزده، أحد المشاركين المباشرين في الهولوكوست و المتعاونين مع النازيين في العاصمة الأرمينية.

وأشير إلى أن تركيا وباكستان وإسرائيل وأوكرانيا والدول الأخرى أيدت القانون الدولي في نزاع قره باغ وبالتالي دعمت سلامة أراضي أذربيجان.

في الختام، أكد السفير على أن بيان 11 يناير لقادة أذربيجان وروسيا وأرمينيا ينص على استعادة البنية التحتية للمواصلات في المنطقة وأن إقرار السلام الدائم بين البلدين سيفيد جميع شعوب المنطقة. ولهذه يتوجب على أرمينيا أن تتخلي عن سياستها العدوانية ومزاعمها الإقليمية ضد جيرانها وعلى أصدقاء أرمينيا أن تدعوها إلى المصالحة بدلاً من إثارة المزيد من تحريض يريفان الرسمية على مواصلة العدوان.

مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج