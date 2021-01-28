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    وزير الثقافة: سلب لوحات فريسكو (عمرها 8 قرون) من دير خوداونك من قبل الارمن جريمة كبيرة

    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٠]

    باكو، 28 يناير (أذرتاج)

    إن سلب اللوحات الجصية الجدارية (فريسكو) (عمرها 8 قرون) من دير خوداونك من قبل الارمن جريمة كبيرة. اعلننا هذا مرارا على مستوى اليونسكو وكذلك المنظمات الدولية الاخرى.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف في حديثه مع الصحفيين.

    اضاف الوزير ان هذه الخطوة التي اتخذها الارمن همجية وتتعارض مع اتفاقية اليونسكو عام 1970.

    قال الوزير ان الجانب الاذربيجاني يدين هذا بشدة وسيواصل اعماله في هذا الصدد. قد أحيطت اليونسكو علما بهذا الشأن وسيسعى الجانب الاذربيجاني الى التوصل الى تقييم قانوني بهذا الصدد من قبل المنظمة.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الثقافة: سلب لوحات فريسكو (عمرها 8 قرون) من دير خوداونك من قبل الارمن جريمة كبيرة
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