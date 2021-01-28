السفير: اليابان حريصة على الاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة في جنوب القوقاز

تبليسي، 28 يناير، أذرتاج

التقى سفير أذربايجان لدى جورجيا فايق غولييف ونظيره الياباني إمامورا أكيرا.

أبلغت سفارة أذربيجان في جورجيا بذلك أذرتاج.

وهنأ فايق غولييف نظيره بمناسبة بدء مهمته في جورجيا متمنياً له التوفيق.

وقال السفير الياباني إنه على علم بالعمليات الجارية في المنطقة، والعدوان على بلدنا الذي استمر خلال 30 عاماً وأكد أن إنهاء أحتلال أراضينا في الآونة الأخيرة واعادة وحدتنا الإقليمية يتسبب في التغيرات الإيجابية ليست لأذربيجان فقط، فحسب بل للمنطقة بأجملها.

تحدث السفير فايق غولييف عن اهمية العلاقات الودية بين اذربيجان واليابان.

وأكد السفير إمامورا أكيرا أن تطوير العلاقات بين بلدينا يخدم تقدم الشعبين والمنطقة بشكل عام. وأشار إلى الدور المهم لجنوب القوقاز في ممر النقل بين الشرق والغرب وقال إن اليابان مهتمة بالاستفادة من هذه الفرص.

تم التأكيد في الاجتماع على اهمية تطوير التعاون الناجح متبادل المنفعة بين اذربيجان واليابان وكذا التعاون بين البلدين مع جورجيا. وأعرب السفيران عن ثقتهما في أن الحقائق الجديدة في المنطقة يمكن أن توفر دفعة جديدة لهذا التعاون.

وأشار الجانبان في اللقاء إلى ضرورة مواصلة الاتصالات المثمرة في المستقبل.