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    أوكرانيا تسمح بإجراء مناورات الناتو في البلاد عام 2021

    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:١٦]

    كييف، 28 يناير، أذرتاج

    وافق البرلمان الأوكراني على إجراء مناورات لحلف شمال الأطلسي في البلد في عام 2021.

    تفيد أذرتاج أنه تم اعتماد مشروع القانون حول هذه المسألة في اجتماع للبرلمان الأوكراني. وبموجب مشروع القانون، سيتمكن الناتو من إجراء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق ومتعددة الجنسيات في أوكرانيا في عام 2021.

    ينص مشروع القانون على 7 مناورات مشتركة للناتو في أوكرانيا. ومن المتوقع ان يشارك فى التدريبات حوالى 19 الف جندى و17 طائرة وطائرة هليكوبتر.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا تسمح بإجراء مناورات الناتو في البلاد عام 2021
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