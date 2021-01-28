افتتاح جناح أذربيجان في مجمع "إتنومير" في روسيا

موسكو، 28 يناير (أذرتاج).

سيفتتح جناح اذربيجان في مركز الثقافة والتعليم "اتنومير" في ولاية كالوغا الروسية.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المندوبية الاذربيجانية التجارية في روسيا ان العلاقات التجارية والاقتصادية والانسانية بين البلدين تنمو بنجاح وعلى اساس المنافع المتبادلة وتساعد تعزيز الصداقة والتعاون.

احد اولويات تطوير التعاون بين اذربيجان وروسيا هو اقامة العلاقات المتبادلة مع اقاليم روسيا. لاذربيجان علاقات اقتصادية مع اكثر من 70 اقليما روسيا.

سينعقد ملتقى واجتماع سينظمه نادي العمل للمندوبية التجارية الاذربيجانية في روسيا في موضوع "التعاون الاقتصادي بين اذربيجان واقاليم روسيا الاتحادية" وسيقام حفل الافتتاح المهيب لجناح اذربيجان في مركز الثقافة والتعليم "اتنومير" في 28 يناير.