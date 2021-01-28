  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    افتتاح جناح أذربيجان في مجمع "إتنومير" في روسيا

    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:٤٢]

    موسكو، 28 يناير (أذرتاج).

    سيفتتح جناح اذربيجان في مركز الثقافة والتعليم "اتنومير" في ولاية كالوغا الروسية.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المندوبية الاذربيجانية التجارية في روسيا ان العلاقات التجارية والاقتصادية والانسانية بين البلدين تنمو بنجاح وعلى اساس المنافع المتبادلة وتساعد تعزيز الصداقة والتعاون.

    احد اولويات تطوير التعاون بين اذربيجان وروسيا هو اقامة العلاقات المتبادلة مع اقاليم روسيا. لاذربيجان علاقات اقتصادية مع اكثر من 70 اقليما روسيا.

    سينعقد ملتقى واجتماع سينظمه نادي العمل للمندوبية التجارية الاذربيجانية في روسيا في موضوع "التعاون الاقتصادي بين اذربيجان واقاليم روسيا الاتحادية" وسيقام حفل الافتتاح المهيب لجناح اذربيجان في مركز الثقافة والتعليم "اتنومير" في 28 يناير.

    AZERTAG.AZ :افتتاح جناح أذربيجان في مجمع "إتنومير" في روسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:٥‎٠]
    اذبرومو: حجم الصادرات 10 ملايين مانات بناء على معاهدات موقعة في المعارض السابقة
    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٠٢]
    السفير: شركات أمريكية جاهزة للمشاركة في اعادة بناء الاراضي المحررة من الاحتلال
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٨]
    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 113.6 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:١٩]
    إعلان أسماء أكثر بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
    افتتاح جناح أذربيجان في مجمع "إتنومير" في روسيا