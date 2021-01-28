اذبرومو: حجم الصادرات 10 ملايين مانات بناء على معاهدات موقعة في المعارض السابقة

باكو، 28 يناير (أذرتاج)

تم التوقيع على معاهدات بقيمة 14 مليون و 882 ألف مانات في المعارض التي شارك فيها رواد الاعمال الاذربيجانيون في العام الماضي.

افادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها القائم باعمال صندوق ترويج التصدير والاستثمار في اذربيجان (اذبرومو) يوسف عبداللايف في 27 يناير في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام الماضي والمهام الواجب تنفيذها.

قال عبداللايف ان قيمة التصدير المنفذ على اساس هذه المعاهدات اكثر من 10 ملايين مانات. خلال عام 2020 تم تنظيم 33 بعثة تصدير و33 معرضا دوليا.