الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في مدرستين برقم 90 و97 بعد اعادة انشائهما في باكو (فيديو)

باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الظروف المهيأة في مبنى مدرسة ثانوية برقم 90 في حي صابونجو وبرقم 97 في حي صوراخاني لمدينة باكو بعد إعادة انشائهما وترميمهما الجذري.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف تفقد أولا الظروف المهيأة في مدرسة رقم 90 في بلدة رامانا بحي صابونجو.

يذكر انه تم هدم مبنيين للمدرسة شيدتا في عامي 1939 و2002 وتجديد المبنى الذي يضم 960 مقعدا وصالة الالعاب الرياضية وفصول دراسية مجهزة بمعدات تعليمية حديثة وعلوم الكمبيوتر والعسكرية والموسيقى والكيمياء والفيزياء ومختبرات الأحياء والمكتبة. كما تم تجديد المبنى الذي يضم 288 مقعدا وصالة الألعاب الرياضية والتي تم بناؤها في عام 2006.

ثم تفقد رئيس الدولة الظروف المهيأة في مبنى مدرسة ثانوية رقم 97 في بلدة أميرجان بحي صوراخاني. تم هدم مبنيين للمدرسة شيدتا في عامي 1937 و1970. في الوقت نفسه، تم تجديد مبنى المدرسة الذي كان قد أنشئ عام 2007، سعتها الاستيعابية 264 تلميذ. وتم تزويد المدرسة بكل المستلزمات والمعدات الدراسية المعاصرة.

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16118229092449440253.mp4