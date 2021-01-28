أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج

باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن إيران والامارات العربية المتحدة وعمان أكثر بلدان الخليج التي صدرت إليها أذربيجان منتجاتها حيث بلغت قيمة المنتجات المصدرة خلال العام الجاري 38.4 مليون دولار الى إيران والى الامارات 10.7 مليون دولار وإلى عمان 2.2 مليون دولار.

زادت تكلفة الصادرات إلى عمان.