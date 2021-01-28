  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج

    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٦]

    باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن إيران والامارات العربية المتحدة وعمان أكثر بلدان الخليج التي صدرت إليها أذربيجان منتجاتها حيث بلغت قيمة المنتجات المصدرة خلال العام الجاري 38.4 مليون دولار الى إيران والى الامارات 10.7 مليون دولار وإلى عمان 2.2 مليون دولار.

    زادت تكلفة الصادرات إلى عمان.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥‎٠]
    أذبرومو: تخطيط افتتاح دور التجارة الاذربيجانية في باكستان واليابان
    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:٥‎٠]
    اذبرومو: حجم الصادرات 10 ملايين مانات بناء على معاهدات موقعة في المعارض السابقة
    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:٤٢]
    افتتاح جناح أذربيجان في مجمع "إتنومير" في روسيا
    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٠٢]
    السفير: شركات أمريكية جاهزة للمشاركة في اعادة بناء الاراضي المحررة من الاحتلال
    أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج