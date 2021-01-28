أذبرومو: تخطيط افتتاح دور التجارة الاذربيجانية في باكستان واليابان
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٠]
باكو، 28 يناير (أذرتاج)
اعد برنامج خطة جديدة لدور التجارة الاذربيجانية.
افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها القائم باعمال صندوق ترويج التصدير والاستثمار في اذربيجان (اذبرومو) يوسف عبداللايف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام الماضي والمهام الواجب تنفيذها.
قال عبداللايف ان هنا مراجعات لافتتاح دور التجارة الاذربيجانية في باكستان واليابان. حاليا تدرس اسواق هذين البلدين.
يجب الذكر ان دار التجارة الاذربيجانية الاولى افتتحت في مينسك في مايو عام 2017.
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