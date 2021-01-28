أذربيجان: تسجيل 209 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و437 حالة شفاء ووفاة 8 أشخاص
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٦]
باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
سجلت إصابة 209 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 437 مصاب هذا المرض وتوفي 8 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 229 ألف و793 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 222 ألف و154 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3113 مريض ويستمر علاج 4 آلاف و526 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و387 ألف و134 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7 آلاف و60 فحصا طبيا.
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