أطباء العلاج النفسي الأتراك يباشرون اعادة التأهيل النفسي لمواطني أذربيجان المعانين من المشاكل المعنوية النفسي جراء الحرب
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٠]
باكو، 28 يناير، أذرتاج
باشر أطباء العلاج النفسي الوافدين بدعوة من وزارة الطوارئ من تركيا اعادة التأهيل النفسي للمواطنين المعانين من المشاكل المعنوية النفسية جراء الحرب الوطنية.
أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن مساعدة العلاج النفسي مدت الى نحو 100 شخص من مشاركي الحرب الوطنية وعضو عائلات الشهداء ومن يعاني من الإرهاب الأرميني من الذين طلبوا بها عبر الخط الساخن للوزارة 112 منذ 22 يناير.
يذكر أن المساعدات تمد مجانا.
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