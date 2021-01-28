وفد قوات البحرية العسكرية الأذربيجانية يزور تركيا

باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قام وفد قوات البحرية العسكرية الأذربيجانية بزيارة الى أنقرة العاصمة التركية للمشاركة في اجتماع "محادثات الأركان الثامنة بين البحرية الأذربيجانية والتركية".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجانبين ناقشا التعاون بين القوات البحرية في البلدين وأكدا على أهمية تبادل الخبرات وتبادلا الآراء حول مختلف الموضوعات.

وزار الوفد خلال الزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك ووضع إكليلا من الزهور أمام الضريح تخليدا لذكراه.