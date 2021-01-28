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    سياسة


    مناقشة المشكلات القائمة في شبكة الغاز الجمهورية

    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٦]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    عقد رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 28 يناير اليوم اجتماعا عبر الاتصال المرئي مكرسا للمشكلات القائمة في شبكة الغاز الجمهورية بما فيه قواعد الاستخدام الفعال والآمن للغاز.

    أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن الاجتماع ارتكز على مناقشات في حل المشكلات القائمة مع اعطاء توجيهات.

    وشاركت في الاجتماع الافتراضي قيادة النيابة العامة ووزارات الطاقة والطوارئ والعدل والالية والاقتصاد وكذلك اللجنة الحكومية للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية وشركة النفط الوطنية للنفط سوكار والاتحاد الانتاجي "أذري غاز".

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    مناقشة المشكلات القائمة في شبكة الغاز الجمهورية مناقشة المشكلات القائمة في شبكة الغاز الجمهورية