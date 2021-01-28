باكو، 28 يناير، أذرتاج

قال أزاد جعفرلي إن 142 أثر من 210 أثر مسجل في شوشا تابع لمحمية شوشا التاريخية والثقافية.

أفادت أذرتاج عن جعفرلي القائم بأعمال رئيس جهاز حماية التراث الثقافي وتطويره واعادة تأهيله لدى وزارة الثقافة قوله إن جميعها ستخضع لاعادة التأهيل والترميم موضحا أن مراقبة وتفتيش الآثار لدى الاراضي المحررة تنظم في 4 جوانب وهي فئات الآثار المدمرة تماما والمدمرة والمتعرضة للتخريب والمؤرمنة.