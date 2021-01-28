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    زلزال في بحر الخزر

    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٨]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    وقع زلزال في بحر الخزر 28 يناير.

    أفادت أذرتاج عن بيان جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 21.06 حست التوقيت المحلي.

    وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3 درجات.

    وكانت قوة الزلزال 5ر4 درجات في العمق البالغ 60 كم.

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
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