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    وزارة الثقافة: رصد الى اليوم اكثر من 300 أثر تاريخي وثقافي

    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٨]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    قال أزاد جعفرلي اننا نجري المراقبة على الآثار لدى الاراضي المحررة من الاحتلال لتفتيش احوال الاثار والمؤسسات الثقافية فيها.

    أفادت أذرتاج عن جعفرلي القائم بأعمال رئيس جهاز حماية التراث الثقافي وتطويره واعادة تأهيله لدى وزارة الثقافة قوله إن 303 أثر تاريخي وثقافي خضع للمراقبة الى اليوم مفيدا أن معظمها مدمرة تماما:

    "كما كشفنا عن 87 أثرا جديدا لها خصائص تاريخية ومعمارية اضافيا. وفتشنا 461 عدد من المؤسسات الثقافية والمتاحف والدور الثقافية والمكتبات و212 مكتبة و199 دار ثقافية دمرت تماما. وهذه ليست جميع الآثار المسجلة والعملية جارية. وتم تسجيل نحو ألف أثر الى اليوم وتدمير غالبيتها تدميرا تاما ينبئ عن سياسة أرمينيا التخريبية. وقد أرادوا ازالة تراثنا الثقافية من الاراضي وجميع الحقائق الدالة على انها تخص بنا."

    AZERTAG.AZ :وزارة الثقافة: رصد الى اليوم اكثر من 300 أثر تاريخي وثقافي
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