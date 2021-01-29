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    انزلاق ارضي في الطريق البري بقصبة الساحة الـ20 في باكو

    ٢٩.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٠١]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    تلقت وزارة الطوارئ بلاغا الساعة 21.05 يوم 28 يناير أفاد بحدوث انزلاق أرضي في الطريق البري بقصبة الساحة الـ20 في حي صبائل للعاصمة باكو.

    قالت الطوارئ في بيان إن ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة وكذلك طواقم البحث والإنقاذ جلبوا الى مكان الحادث على الفور واتخذت تدابير أمنية ضرورية مع اشعار الهياكل الحكومية ذات الصلة.

    وكشفت عملية المراقبة والتفتيش الاولية عن عدم تعريض الحادث المساكن القريبة للضرر.

    AZERTAG.AZ :انزلاق ارضي في الطريق البري بقصبة الساحة الـ20 في باكو
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