اكثر من 700 أثر في السجل الحكومي لدى الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 28 يناير، أذرتاج

قال جهاز حماية التراث الثقافي وتطويره واعادة تأهيله لدى وزارة الثقافة إن 706 أثر تأريخي وثقافي في السجل الحكومي لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج عن بيان الجهاز أن 6 آثار منها هي النماذج الهندسية المعمارية ذات الاهمية العالمية و5 آثار من الآثار ذات الاهمية العالمية و119 أثر من الاثار الهندسية المعمارية ذات الاهمية المحلية و121 اثر من الاثار ذات الاهمية العالمية و393 اثر من الاثار الهندية المعمارية ذات الاهمية المحلية و23 اثرا من الحدائق والمتنزهات والتماثيل التذكارية ذات الاهمية المحلية و22 اثرا من الاثار التاريخية ذات الاهمية المحلية و17 اثرا من اثار الفن الزخرفي التطبيقي.