في إسبانيا تمنح الجائزة لحملة غرس 650 ألف شجرة في أذربيجان بمبادرة من النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا

مدريد، 29 يناير، أذرتاج

أقيم حفل توزيع الجوائز للدول التي ساهمت في حماية البيئة في المقر الرئيسي لشركة LG Electronics في إسبانيا في مدريد.

تفيد أذرتاج أن المكتب الرئيسي لشركة LG Electronics في إسبانيا أشاد بزراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد في إطار "عام نسيمي" المعلن في أذربيجان في عام 2019 بمبادرة من النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا. لذلك، منحت الجائزة لبلادنا. وأشاد المنظمون بمساهمة أذربيجان في تخضير كوكبنا وتقليل الانبعاثات لثاني أكسيد الكربون.

وعند استلام الجائزة المشار إليها نيابة عن بلدنا أعرب السفير أنار محرموف لشركة LG Electronics رئيس المكتب الرئيسي لشركة LG Electronics في إسبانيا على منح الجائزة. وأشار إلى أن حماية البيئة والحيوانات والنباتات من الأولويات الرئيسية في بلادنا. تم إبلاغ المنظمين والمشاركين في الحدث بالتفصيل عن المشاريع والإجراءات التي تم تنفيذها في هذا المجال في بلدنا بمبادرة من النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف مهريبان علييفا. وتحدث عن المساهمة الكبيرة لهذه الإجراءات النبيلة في الحد من آثار تغير المناخ العالمي وزيادة المساحات الخضراء في بلدنا وفي العالم.

بمبادرة من مهربان علييفا تقوم مؤسسة حيدر علييف بحملة "فليزرع كل منا شجرة!" من أجل حماية البيئة في بلدنا منذ عام 2007. وقد أشير إلى أنه تم زراعة أكثر من مليون شجرة جديدة في البلاد في إطار المشروع.

جرى الحديث عن الدور المهم للاتحاد العام للحوار الدولي للعمل البيئي (IDEA) الذي أطلق حملة إعلامية واسعة حول حماية البيئة في بلدنا بمبادرة من ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف في عام 2011 وأشير إلى أن الاتحاد العام للحوار الدولي للعمل البيئي ينجز بنجاح مبادرة "الأسبوع الأخضر" مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وتم لفت الأنظار إلى مساهمة الاتحاد العام للحوار الدولي للعمل البيئي في إقامة التعاون والتعامل بين علماء البيئة الشباب من مختلف البلدان.

خلال هذا الحدث، تم تكريم جمهورية التشيك وتشيلي لمساهمتهما في حماية البيئة ايضا.