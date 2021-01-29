وكالة انباء برنامه: المناخ وتضاريس الأرض في قره باغ يمكنان من تطوير منتجات سياحية مختلفة

كوالالمبور، 29 يناير، أذرتاج.

نشرت وكالة أنباء برنامه (BERNAMA) الوطنية الماليزية معلومات مفادها أن المناخ وتضاريس الأرض في منطقة قره باغ الأذربيجانية يوفران إمكانيات لتطوير العديد من المنتجات السياحية.

تفيد أذرتاج أن الوكالة الماليزية تنشر هذه المعلومات استناداً إلى الرئيس التنفيذي لمكتب السياحة الأذربيجاني فلوريان زينغستشميت. يشار إلى أن المدير التنفيذي قال ذلك أثناء حديثه عن إطلاق موقع جديد اسمه "" WhereisKarabakh.com(أين قره باغ؟). ونقلت الوكالة عن فلوريان زينغستشميت قوله: "إن إنشاء موقع"WhereisKarabakh.com" يحمل رسالة نقل المعلومات عن التاريخ الغني والمعالم الثقافية والطبيعة لهذه المنطقة الرائعة إلى العالم أجمع.

يُقال أن الغرض من إنشاء المنصة ليس فقط إظهار الموقع الجغرافي لكاراباخ للعالم، ولكن أيضًا لنقل تاريخ وثقافة ومعالم المنطقة بدقة.

بعد الوصول إلى الموقع بواجهة بسيطة، يمكن للمستخدمين تحديد أي دولة على خريطة العالم ومعرفة المسافة من هنا إلى قره باغ، وكذلك أصل الاسم الجغرافي " قره باغ " والتاريخ والآثار والمشاهير والموغام ونسج السجاد وخيول قره باغ وطبيعتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه لكي يحصل زوار الموقع على معلومات أكثر تفصيلاً ، يُقترح في نافذة المعلومات الانتقال إلى صفحة منصة "Azerbaijan.travel" في قره باغ.