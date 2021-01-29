فؤاد نقييف: استئناف حركة المرور بين المقاطعات أدى إلى انعاش العمل في الفنادق الواقعة فيها

باكو،29 يناير، أذرتاج

اعتباراً من 18 يناير 2021 ووفقاً لقرار مقر العمليات لمجلس الوزراء تم تخفيف نظام الحجر الصحي الخاص المشدد إلى حد ما بسبب بعض الاستقرار في ديناميكيات تفشي فيروس كورونا. أدي إلغاء بعض القيود، بما في ذلك نظام تصاريح الرسائل القصيرة استئناف حركة المرور لمسافات طويلة وبين المقاطعات والمدن في إطار التخفيف من 25 يناير إلى انتعاش العمل، خاصة في الفنادق الواقعة في المقاطعات.

تفيد أذرتاج أن رئيس وكالة السياحة الحكومية فؤاد نقييف نُشرت هذه المعلومات على حسابه في الفيسبوك.

وجاء في الحساب: "بالطبع الانتعاش في السياحة حدث مسر. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن نظام الحجر الصحي الخاص مستمر في جميع أنحاء العالم، وكذلك في أذربيجان وأن خطر التفشي السريع للفيروس يمكن أن يكون له عواقب غير سارة.

وآخذاً بالعتبار هذا، ندعو المواطنين الذين ينزلون في الفنادق للاستراحة، وكذلك موظفي الفنادق إلى الالتزام الصارم بالقيود والمتطلبات التي تحددها قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة فيما يتعلق بالوباء. نفيد أنه لأسباب تتعلق بالسلامة، من الضروري التزام التباعد الآمن الاجتماعي واستخدام الأقنعة الطبية وغيرها من ادوات الحماية، وكذلك المطهرات أثناء نظام الحجر الصحي الخاص. من الضروري أيضاً استخدام الأقنعة الطبية بشكل صحيح في جميع الأماكن الداخلية والخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على أساس قرار مجلس الوزراء حول اعتماد "قواعد تنظيم عمل الفنادق في جمهورية أذربيجان في فترة وباء فيروس كورونا (COVID-19)" تقوم وكالة السياحة الحكومية والوكالات الحكومية ذات الصلة والسلطات التنفيذية المحلية بمراقبة الامتثال لمتطلبات هذه القواعد. وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفرض الغرامات على الفنادق التي لا تمتثل للقواعد وفقاً للقانون.