مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي

باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي الاتحادي سيرجي لافروف في 29 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا الآراء حول الاوضاع الاخيرة المتعلقة بتنفيذ بنود البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020 وكذلك المسائل المتمخضة من البيان المشترك الموقع في موسكو 11 يناير العام الجاري.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتعاون في المنظمات الدولية ومن جملتها في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها.

وناقش الطرفان خلال المحادثة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.