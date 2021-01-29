باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 223.7 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 216.3 مليون دولار خلال شهر ديسمبر.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 223.7 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي

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