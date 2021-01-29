أذربيجان: تسجيل 142 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و399 حالة شفاء ووفاة 6 أشخاص
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٧]
باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
سجلت إصابة 142 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 399 مصاب هذا المرض وتوفي 6 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 229 ألف و935 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 222 ألف و553 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3119 مريض ويستمر علاج 4 آلاف و263 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و394 ألف و476 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7 آلاف و342 فحص طبي.
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