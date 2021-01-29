اصابة موظف وكالة مكافحة الألغام بجروح خطيرة بلغم زرعتها قوات أرمينيا في أغدام المحررة من الاحتلال

تقي بيكلي، أغدام، 29 يناير، أذرتاج

حدث انفجار في أثناء تحييد لغم مضاد للمشاة مزروع من قبل قوات أرمينيا عندما كان رئيس فرع فريق تطهير الأراضي التابع لوكالة مكافحة الألغام علم الدين توفيق ميرزايف من مواليد 1983م في 29 يناير الساعة 11.00 في قرية تقي بيكلي لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن الحادث أدى الى اصابة رئيس الفرع ميرزايف بجروح خطيرة بشظايا اللغم المنفجر ونقل على الفور الى مستشفى أغدام المركزي وخضع للعملية الجراحية التي اسفرت عن بتر قدمه اليسرى من الكعب. وتقدر احواله حاليا خطرة مستقرة.

وإذ تعلن الوكالة مرة اخرى أن الاراضي المذكورة هي الأراضي المحررة من الاحتلال ومن الممنوع نهائيا دخول المواطنين إلا بسماح خاص للأسباب الأمنية.